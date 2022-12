¿Quiénes deben registrar sus bases de datos, como lo ordenó la SuperIndustria?

El experto en derecho de las TICs y socio fundador de la firma Security LegalBit Camilo Vergara habló en los micrófonos de BLU Al Derecho tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de emitir una circular que impone una serie de obligaciones a las empresas colombianas para que registren sus bases de datos antes del 8 de noviembre.



Vergara explicó que la circular tiene el objetivo de servir de instructivo “para el registro de las bases de datos que contengan información de carácter personal”.



“Todos los obligados son las personas jurídicas de naturaleza privada inscritas en Cámara de Comercio, las que no estén todavía inscritas tendrán una oportunidad posterior que la Superintendencia no ha señalado”, añadió.



También deberán reportarlo todas las sociedades de economía mixta.



Finalmente, advirtió que si alguien no cumple con la obligación de registrar sus bases de datos “hay una serie de sanciones que van desde lo económico hasta medidas cautelares que pueden ser el cierre temporal o definitivo”.