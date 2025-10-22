Revelan lista de firmas de abogados más importantes del país, según ranking internacional

La prestigiosa guía internacional Legal 500 acaba de publicar su más reciente listado para Colombia en la categoría de Compliance and white-collar crime (delitos de cuello blanco y cumplimiento normativo), en el que destacan cuatro despachos y abogados penalistas ubicados en la banda 1 del ranking: Fabio Humar Abogados, Jaime Granados Peña & Asociados Ltda., Jaime Lombana & Abogados y MPA/PDA Derecho Punitivo y Riesgos Corporativos, este último liderado por Mauricio Pava.

El reconocido directorio internacional Legal 500, fundado por John Pritchard en 1987, volvió a destacar a los despachos colombianos de Jaime Granados y Jaime Lombana entre las firmas más influyentes del país en el ámbito penal-empresarial.

Legal 500 tiene como propósito orientar a los clientes en la elección de los despachos jurídicos más adecuados alrededor del mundo. En los últimos años, ha incorporado el uso de inteligencia artificial para optimizar sus análisis, combinando métricas objetivas, testimonios de clientes y datos comparativos de más de cien países.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

En la más reciente edición, los bufetes de Granados y Lombana —ambos reconocidos por su participación en la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez— mantienen su posición en la banda más alta del listado, consolidando su liderazgo dentro del segmento de delitos de cuello blanco.



Este reconocimiento también pone de relieve el creciente protagonismo del derecho penal corporativo en Colombia, un sector que enfrenta desafíos cada vez mayores en materia de cumplimiento normativo, ética empresarial y gestión de riesgos legales.