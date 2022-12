Roberto Prieto anuncia demanda contra Otto Bula y Gabriel Dumar

A través de un comunicado de cinco puntos, Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2014, reiteró que no recibió dineros por parte de Otto Nicolás Bula, de forma directa o interpuesta por alguna persona, para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra.



También indicó que Bula no se ha retractado de sus afirmaciones en su contra dentro del proceso de negociación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, por lo que tomó la decisión de “instaurar una demanda penal en su contra”.



Agregó: “Me constituiré en parte civil para demostrar los daños y perjuicios tanto morales como patrimoniales que me han ocasionado tales declaraciones".



En otro de los apartes de la misiva, Prieto aseguró que tampoco ha “recibido dinero alguno de parte del senador Bernardo Miguel Elías, tal como lo sostiene Gabriel Dumar en su declaración ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”.



“Igualmente, he dado poder a mi abogado para que proceda a demandar penalmente a Gabriel Dumar, y me constituiré en parte civil para demostrar los daños y perjuicios tanto morales como patrimoniales que me han ocasionado sus declaraciones ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”.



Al final, Prieto dijo que está dispuesto a los requerimientos que le hagan las distintas instancias judiciales y administrativas dentro de los procesos que actualmente se adelantan por los casos de corrupción en el país.



