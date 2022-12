Santrich debe quedar libre y ser congresista si EE.UU. no da pruebas a JEP: abogado

Alirio Uribe, abogado del exjefe guerrillero Jesús Santrich en el tema de la pérdida de investidura en el Consejo de Estado, aseguró que si la justicia estadounidense no le entrega a la Justicia Especial de Paz las pruebas de su relación con ese crimen, su cliente debería quedar libre y ser investido como congresista.

Publicidad

“Santrich lleva nueve meses y como 20 días detenido y lo que establecía la JEP y los acuerdos de paz es que había 120 días para que se hiciera la calificación de si los hechos eran anteriores o posteriores y demás. Es decir, que estamos ya casi sobre 300 días sin que esto se haya resuelto”, declaró el jurista en Mañanas BLU.

“Jesús Santrich no tiene en Colombia ninguna investigación ni proceso penal. La captura que él tiene es de orden administrativa, que no tiene ningún control judicial, que no procede el habeas corpus, que no procede el control de legalidad y que con el acto legislativo hubo una modificación al procedimiento de extradición”, agregó.

Publicidad

Lea también: Procuraduría pidió mantener la investidura de cosgresista a Jesús Santrich

Publicidad

De acuerdo con el abogado de Santrich, ya se van a cumplir 10 meses sin que se conozcan las pruebas en contra del exjefe guerrillero.

“La JEP tuvo que decretar estas pruebas, si las pruebas no llegan obviamente esta persona [Santrich] debe recobrar la libertad”, sostuvo Alirio Uribe.

Publicidad

“Entonces, él podría recobrar la libertad y llegar al Congreso”, explicó el jurista.

Publicidad

Escuche completa esta entrevista: