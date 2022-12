Secretaría de Salud hace propuesta para regular ambulancias en Bogotá

Luego de una extensa reunión entre la Secretaría de Salud y los empresarios que manejan el servicio privado de ambulancias en Bogotá, el Distrito propuso que se regulen las emergencias por medio del CRUE, se coordinen tanto origen y destino, con acreditación para cada una y evitar desórdenes en el servicio, paseos de la muerte y ambulancias ilegales en Bogotá.



"Ya una ambulancia pirata si no está registrada y recoge a un paciente no va a poder cobrar en el SOAT el servicio, si lleva a un paciente a un centro médico no autorizado por el CRUE y está realizando un paseo de la muerte será sancionada, por eso necesitamos que todas las ambulancias tanto públicas como privadas deben estar tanto registradas en el Centro Regulador de Urgencias", dijo Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud.



En los próximos días se reunirán de nuevo los empresarios y el secretario para tratar el sistema operativo que opera las emergencias en la ciudad.