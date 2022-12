Seria y sin burlarse, Epa Colombia aceptó cargos de vandalismo y será condenada

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, aceptó cargos por los hechos ocurridos en el mes de noviembre, en los que destruyó estaciones y taquillas de TransMilenio.

La mujer aceptó los cargos de perturbación de transporte público, instigación a delinquir con fines de terrorismo y daño en bien ajeno, según informó la Fiscalía.

Publicidad

#ATENCIÓN #Fiscalía acusó a Daneidy Barrera Rojas por daños a estación de @TransMilenio en #Bogotá el 22 de noviembre de 2019. Procesada había aceptado cargos por perturbación en transporte público, instigación a delinquir con fines de terrorismo y daño en bien ajeno. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 19, 2020

Sobre el tema, su abogado, Andrés Sosa, manifestó que esperan que la condena que le dicten sea menor a los 6 años de prisión para que pueda gozar de libertad o de casa por cárcel.

"Una condena de seis. El 38 B nos da la posibilidad de que, si la condena es menor a los 8 años, no vaya a la cárcel", dijo Sosa.

Sobre la reparación que debería dar al Estado colombiano, el abogado explicó que este no es el escenario para dictaminar una cifra pero que lo cierto es que, en este momento, Daneidy no tendría cómo pagar.

Publicidad

"En este momento no se puede decir una cifra real porque sería un incidente de reparación. Cuando realmente las victimas interpongan su incidente de reparación conoceremos de forma y de fondo el dinero o el valor a pagar. Sobre los recursos, en este momento, no los tiene, y dos, este no es el escenario para afrontar un incidente de reparación", aseveró.

Esto quiere decir que, en marzo, se conocerá solo la condena y la multa que le interpondrán a ‘Epa Colombia’ por los daños a bienes públicos. Sin embargo, será en otro escenario jurídico que las víctimas que son Transmilenio y el Sistema de Recaudo, deberán interponer un incidente para exigirle a la joven que pague por los daños causados.

Publicidad



La Fiscalía reveló el pasado mes de diciembre que los daños que provocó en el sistema de transporte suman más de 1.200 millones de pesos.

Al hacer una descripción de los hechos por los que se le acusan, el fiscal recordó que el 22 de noviembre, la mujer destruyó la infraestructura de la Transmilenio en la estación Molinos, sur de Bogotá.

“Puertas de vidrio, dispositivo de lectura de tarjetas, equipos de recarga automática, registradora de acceso, daños que, según la víctima Transmilenio, ascienden a la suma de 1.200 millones de pesos”, dijo el fiscal del caso.

Publicidad