"Si no lo mato yo, me mata a mí también": imitador de Pipe Bueno cuenta su versión

El cantante Richard Cardona, recordado por su paso en el programa Yo me Llamo por su imitación de Pipe Bueno, contó en Mañanas BLU detalles del trágico episodio en el que su esposa fue asesinada por un ladrón que él mató en medio de un forcejeo. El artista aseguró que actuó en legítima defensa, que no persiguió al delincuente que ultimó y que el otro atracador que iba en moto permaneció en la escena del crimen.

"Luego de matarla, el criminal seguía con su intención de atacarnos. No había otra opción en legítima defensa que acabarlo a él también. Si no lo mato yo, me hubiera matado”, declaró.

Cardona hizo un relato pormenorizado de los hechos registrados el pasado fin de semana en la población de Fusagasugá, Cundinamarca.

“En horas de la madrugada, ya después del cierre de los negocios y todo esto, decidimos caminar. Lastimosamente no tomamos un taxi, cometimos el grave error de caminar hacia nuestra casa, hacia nuestro apartamento. En ese trayecto hacia el apartamento a tan solo dos cuadras ya del edificio, fuimos abordados por dos tipos en motocicleta”, prosiguió.

“El parrillero de dicha motocicleta desciende de esta, cruza la calle con dirección hacia el grupo que íbamos caminando. El sujeto con arma blanca, que llevaba empuñada y pegada a su pecho, se me acerca y de forma amenazante me pide que le entregue mis pertenencias y que no intente hacer nada”, agregó.

El cantante contó que su esposa reaccionó decidida contra el ladrón.

“Tristemente, es donde ocurre aquí la tragedia, lastimosamente mi esposa, quien se da cuenta de que el tipo la está amenazando con el cuchillo, intenta separarlo de un empujón y este criminal, sin compasión alguna, ataca en una oportunidad a mi esposa, hiriéndola en su hombro”, declaró Cardona.

“Inmediatamente lo que hago es intentar separar al tipo, empujarlo también, pero este tipo era de contextura física bastante gruesa y tenía mucha fuerza. No tuve la posibilidad de detener el segundo ataque que le hace a mi esposa. Lastimosamente este tipo la ataca por encima de mí, llevándose también mi integridad física por delante y causándole una herida mortal a la altura del cuello”, refirió.

El artista dijo que no le desea a ningún ser humano el drama que vivió entonces.

“Mi esposa cae tendida en el suelo y comienza a perder muchísima sangre por la herida causada por este criminal, por este bandido cobarde. Es ahí cuando en legítima defensa y con total dolo, temor, porque creo que a ningún ser humano le desearía lo que yo estaba pasando en esos momentos de terror”, añadió.

Cardona justificó su reacción ante los posibles daños que podía cometer el atracador en su contra o sus acompañantes.

“Si a este tipo no lo logramos desarmar, muy seguramente me habría matado también a mí o a algunos de mis compañeros. Al derribarlo, yo logró tomar la empuñadura del cuchillo, pero él tenía muchísima fuerza. Empuñaba con tal fuerza el cuchillo que no se sabía quién iba a terminar con él en su poder”, contó.

“Logro desarmarlo y noto también que el tipo sigue forcejeando, tanto conmigo como con mi compañero y es ahí cuando en total legítima defensa lo que hago es acabarlo, porque estábamos en peligro todos”, complementó.

De acuerdo con la versión del imitador de Pipe Bueno, entre tanto él lograba neutralizar al homicida de su compañera sentimental, el cómplice permanecía en el lugar.

“Estaba el otro bandido que estaba en la moto, el cual también atacó a mis otros compañeros que prácticamente estaban viviendo una escena paralela a la mía”, declaró Cardona.

Cardona aseguró que el cómplice estuvo en la escena del crimen pese a la llegada de las autoridades.

“Cuando llegó la Policía, uno de los ladrones permanecía en el lugar. Nosotros estábamos ocupados de mi esposa y no nos dimos cuenta de ello. No hubo momento de dar aviso a las autoridades”, aseguró.

Escuche el testimonio de Richard Cardona, imitador de Pipe Pelaez, en Mañanas BLU:

