"Siempre hemos dicho que Laura y Jessie saben quiénes lo mataron": papá de Luis Andrés Colmenares

Tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la absolución de Laura Moreno y la prescripción del caso contra Jessy Quintero, Luis Alfonso Colmenares, padre del joven fallecido en el caño El Virrey en 2010, habló en Mañanas Blu.

Colmenares expresó su profundo desacuerdo con el desenlace judicial, aunque aclaró su postura sobre la responsabilidad de las dos jóvenes implicadas en el proceso que ha marcado la historia judicial de Colombia durante los últimos 16 años.



La "ineptitud" de la Fiscalía y la duda razonable

Para Luis Alfonso Colmenares, el hecho de que la justicia no haya emitido una condena no significa que su hijo no haya sido víctima de un crimen. Según sus declaraciones, el problema radicó en la incapacidad de los entes investigadores.

"La Fiscalía fue inepta para demostrar, como lo dijo precisamente el magistrado, para demostrar el homicidio, como también la contraparte no tuvo los elementos para demostrar que hubo accidente", afirmó el padre de Luis Andrés.

Colmenares sostiene que la Corte no descartó el homicidio, sino que se mantuvo en un estado de incertidumbre. "Responsabilidades en el homicidio es lo que no se pueden determinar", precisó, argumentando que las lesiones que presentaba su hijo eran evidencia de una agresión física previa a su muerte por inmersión.



Según su relato de los hechos, Luis Andrés recibió una golpiza tan fuerte que "lo dejaron inútil y no era capaz de moverse en lo más mínimo y terminó ahogado".

El señalamiento contra Laura Moreno y Jessy Quintero

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue la distinción que hizo Colmenares sobre el papel de las dos mujeres que acompañaban a su hijo esa noche de Halloween. El padre fue enfático al decir que su familia nunca las ha señalado como las autoras materiales del crimen, sino como cómplices del silencio.

"Nunca hemos dicho que Laura y Jessy mataron a Luis. Lo que siempre hemos dicho es que Laura y Jessy saben quiénes mataron a Luis", sentenció Colmenares.

Laura Moreno fue absuelta en caso de Luis Andrés Colmenares Foto: El Espectador y Noticias Caracol

Publicidad

Bajo su teoría, a su hijo lo estaban esperando para darle una "tunda" y la situación se salió de control: "Se les fue la mano en algún golpe de eso y le dieron con la botella en la cabeza, le fracturaron el cráneo y en un golpe de eso pues cayó al suelo... lo terminaron de rematar y lo metieron moribundo debajo del caño".

Escuche aquí la entrevista: