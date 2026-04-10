Solicitud de reactivación de circular roja contra Carlos Ramón González ya está radicada en Francia

El director de la DIJIN, el coronel Elver Alfonso, confirmó que ya fue registrada ante las autoridades en Francia la solicitud para reactivar la circular roja de Interpol contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia , Carlos Ramón González, en el marco del proceso penal que se adelanta en su contra por el caso de corrupción relacionado en la UNGRD .

La solicitud se produce luego de que se informara que la notificación internacional de búsqueda contra el exfuncionario ya no se encontraba vigente en los 196 países que integran Interpol, tras una solicitud presentada por su defensa dentro del proceso judicial. Ante esta situación, las autoridades colombianas iniciaron el trámite correspondiente para restablecer el mecanismo internacional.

Este proceso ha adquirido especial relevancia judicial y política debido a los elementos probatorios que ubican al exfuncionario en el centro de la presunta articulación política relacionada con la entrega de contratos y recursos públicos a cambio de votos en el Congreso.

El caso tomó mayor notoriedad luego de que se conociera que Nicaragua renovara el permiso de residencia de Carlos Ramón González, el cual estaba próximo a vencer en junio de 2025. Posteriormente, las autoridades de Nicaragua le concedieron asilo político, decisión que ha tenido incidencia directa en el curso del proceso judicial y en las gestiones internacionales adelantadas por las autoridades colombianas para su ubicación y comparecencia ante la justicia.

