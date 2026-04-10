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Blu Radio  / Judicial  / Solicitud de reactivación de circular roja contra Carlos Ramón González ya está radicada en Francia

Solicitud de reactivación de circular roja contra Carlos Ramón González ya está radicada en Francia

La solicitud se produce luego de que se informara que la notificación internacional de búsqueda contra el exfuncionario ya no se encontraba vigente.

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