Stella Durán habría sobornado a una de las capturadas en caso Invima

Claudia Peñaranda, la tramitadora capturada por el caso Invima, relató a la Fiscalía que la empresaria Stella Durán le ofreció 50 millones de pesos para que no hablara sobre ella.

“La noche del miércoles 29 de agosto ella (Durán) me dijo que me donaba 50 millones de pesos si yo declaraba que ella no había hecho nada y que ella no sabía de los requisitos ni de los estudios”, fue el relato en la Fiscalía.

Ese mismo día, la tramitadora le había ofrecido a la Fiscalía información privilegiada sobre esta red de corrupción que, según ella, involucraba a más personas a cambio de un preacuerdo.

“Eran como las 9:00 de la noche. Ella me dijo que no podía dañar su imagen y que mis hijos estarían bien con esos 50 millones de pesos mientras yo estuviera aquí”, relató.

Este jueves en los juzgados de Paloquemao en Bogotá se definirá si la empresaria y los demás capturados van a la cárcel por el sonado caso Invima.

