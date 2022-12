Suspenden servicios de clínica donde operaron a joven que falleció tras cirugía

Durante una inspección de vigilancia y control realizada por la Seccional de Salud de Antioquia a la clínica Bella Vie en Medellín, esa entidad de salud cerró varios servicios de ese centro de salud en el que se operó Leidy Johana Herrera, la mujer de 34 años que se realizó varias cirugías estéticas y 48 después falleció en una clínica en urgencias por motivos que son materia de investigación.

Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia,

dijo que "esa paciente efectivamente había sido operada por un médico general".

Lea también: Investigan muerte de joven estadounidense tras cirugía estética en Envigado

Publicidad

"Encontramos deficiencias en el manejo de la historia clínica, la unidad de dotación,

estándares deshabilitación y la unidad de procesos prioritarios", explicó Bustamante.

Lea también: Mujer murió en Medellín después de realizarse una cirugía estética

Por esa situación, la Seccional de Salud ordenó el cierre temporal de la sala de procedimientos, el servicio de cirugía plástica por el cierre del quirófano y la consulta externa con cirujano plástico.

"Los hallazgos encontrados hacen referencia a una situación particular que ya es conocida por la opinión pública y no involucra la seguridad de otros usuarios. La infraestructura técnica y profesional de la clínica no ha sido cuestionada por la secretaría y no se ha puesto en riesgo la integridad de nuestros pacientes", indicó la clínica Bella Vie a través de un comunicado.

La Clínica Bella Vie tiene 8 años de funcionamiento y ahora deberá cumplir unos requisitos de la seccional para solicitar la reapertura de los servicios cerrados.

Publicidad