“Tenemos un avance importante con las 3 capturas”: abogado Del Río sobre caso Andrés Camilo Peláez

La captura de tres presuntos implicados en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, ocurrida hace más de cuatro años en Antioquia, representa un avance significativo en la investigación, según aseguró el abogado de la familia, Miguel Ángel del Río.

Sin embargo, el jurista cuestionó que las detenciones se produjeran apenas ahora, pese a que los sospechosos ya figuraban en el expediente desde 2022.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Del Río afirmó que el principal objetivo ahora es conocer qué ocurrió con el joven y establecer finalmente su paradero.

El abogado explicó que en el último mes fueron capturados alias ‘El Paisa’, ‘300’ y ‘Willy’, señalados de haber participado directamente en la desaparición de Andrés Camilo Peláez el 3 de abril de 2022, cuando el ingeniero realizaba labores de interventoría para Empresas Públicas de Medellín (EPM) en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.



"Tenemos un avance importante con las tres capturas", afirmó Del Río, quien destacó que la Fiscalía ahora busca interrogar a los detenidos para esclarecer los hechos.

No obstante, insistió en que existe una gran inquietud sobre la actuación de las autoridades.

"Esas tres personas ya aparecían como indiciados desde el 14 de abril de 2022, es decir, 10 días después de la desaparición. ¿Por qué pasaron cuatro años para poder actuar y capturarlos?", cuestionó.

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¿Cuál es la hipótesis sobre la desaparición de Andrés Camilo Peláez?

De acuerdo con Del Río, la investigación contempla varias hipótesis, aunque una de las principales apunta a que el ingeniero habría sido secuestrado por integrantes de una estructura delincuencial que operaba en la zona.

Según relató, existe una declaración obtenida en 2022 de una mujer que habría trabajado con ese grupo y que aseguró que Peláez fue retenido la noche de su desaparición.

De acuerdo con esa versión, los capturados integrarían una organización conocida como Los Pachelly, relacionada con El Mesa y, presuntamente, con disidencias de las Farc.

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El abogado explicó que esa declaración indica que el ingeniero fue trasladado en un vehículo, golpeado y mantenido retenido con la intención de exigir un rescate. Posteriormente, otro testimonio señala que fue llevado hacia una zona boscosa, donde se perdió su rastro.

Del Río aclaró que estas hacen parte de las hipótesis que continúan siendo investigadas por la Fiscalía.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El abogado indicó que los tres capturados ya fueron cobijados con medida de aseguramiento y enfrentan cargos por desaparición forzada.

Además, señaló que la Fiscalía solicitó interrogar inicialmente a alias 'El Pais', quien, según las autoridades, sería la persona con mayor conocimiento sobre lo sucedido.

"Lo que nos interesa es la información que tengan estas personas. Esperamos que colaboren con las autoridades para establecer dónde se encuentra Andrés Camilo", manifestó.

Por otro lado, el abogado también criticó que las capturas se produjeran cuatro años después de que los hoy detenidos fueran identificados dentro del proceso.

A su juicio, el caso evidencia problemas en la respuesta de la Fiscalía frente a investigaciones de desaparición.

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"En las últimas semanas la Fiscalía ha hecho un trabajo riguroso que debió haber hecho hace cuatro años", aseguró.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: