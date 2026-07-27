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Habría sido un secuestro extorsivo: detalles sobre desaparición de Andrés Camilo Peláez en Antioquia

Los capturados por el caso son señalados de pertenecer al grupo delinciencial El Mesa, que tienen vínculo con las disidencias del frente 36 de 'Calarcá'.

Alias 300 y alias El Paisa implicados en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez
Alias '300' y alias 'El Paisa' implicados en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez
Foto: Fiscalía.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Las autoridades revelan nuevos detalles del caso de desaparición hace cuatro años del ingeniero Andrés Camilo Peláez en San Andrés de Cuerquia, Antioquia: capturados de El Mesa tienen vínculo con las disidencias del frente 36. La principal hipótesis es que todo comenzó como una extorsión. 

Más capturas por la desaparición forzada del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes el 4 de abril de 2022, eso es lo que espera el abogado de su familia, Miguel Ángel del Río Malo, luego de que este fin de semana fuera enviado a la cárcel alias '300', un cabecilla de segundo nivel del grupo delincuencial 'El Mesa' señalado de conducir el vehículo donde se lo llevaron.

El abogado señaló que la verdad está cerca, como lo ha pedido la madre de la víctima, Claudia Yepes, que día a día contabiliza en sus redes sociales cuánto hace que no sabe del paradero de su hijo: a la fecha, 1.575 días.

“Las teorías apuntan a un secuestro extorsivo precisamente con relación a su actividad profesional. Un joven que tenía un futuro por delante, una persona que buscaba trabajar por su comunidad y por su familia. Para nosotros es infame lo que ocurrió y llegaremos hasta dónde se encuentra Andrés Camilo y darle a su familia sosiego”, afirmó.

En medio de las audiencias del caso, el fiscal reveló que ‘Minguerra’ o '300' iba conduciendo el vehículo en el que se llevaron al ingeniero, pero no fue el único detalle: también que en esa misma camioneta llevaba víveres para guerrilleros en el Norte de Antioquia. Esta versión fue corroborada por el coronel Jerson Tapias, comandante del Gaula Militar del Valle de Aburrá.

“Extinguir era un articular principal de esta estructura, era su segundo cabecilla, tenía injerencia en el manejo de todo el tema del microtráfico en todo el departamento antioqueño. Bueno, alias 300 viene manejando un outsourcing con la estructura 36 de las disidencias de las FARC, los cuales vienen siendo un brazo armado que les permite consolidar sus objetivos en las áreas urbanas”, dijo.

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El fiscal indicó que fuera de '300', están implicados alias 'El Paisa', 'Juan Puntas', 'Willy' y 'El Cabo'. El ente investigador indicó que el día de los hechos Peláez salió del hotel donde se hospedaba para dirigirse a desayunar cuando, presuntamente, fue intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir al vehículo.

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Las pesquisas permitieron establecer que posteriormente fue llevado a una vivienda, donde fue visto con lesiones en el rostro y amarrado de las manos. Más tarde habría sido trasladado en otro automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, no se conoce su paradero.

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