Alias '300' conducía camioneta en la que desapareció ingeniero Andrés Camilo Peláez en Antioquia

Cuatro años después de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, quien realizaba labores ambientales para el proyecto Hidroituango, la Fiscalía General de la Nación judicializó a un nuevo presunto responsable del caso. Se trata de Weimar Alexander Castillo, conocido con el alias de ‘300’, señalado de integrar y coordinar actividades del grupo delincuencial El Mesa.

De acuerdo con la investigación, alias 300 habría participado en la retención del profesional el 4 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el Norte de Antioquia. Según la Fiscalía, el procesado habría conducido la camioneta en la que la víctima fue obligada a abordar tras ser interceptada por varios hombres armados. Esto narró el fiscal del caso.

"Era quien iba conduciendo a la camioneta color verde carpada, como una jaula, encarpada arriba y destapada a los lados, donde montaron y se llevaron de forma violenta al ingeniero Andrés Camilo Peláez. Dice además que alias '300' se dedica a transportar en ese vehículo víveres para los guerrilleros de esa zona y rectifica que fue el conductor de ese vehículo cuando se llevaron al ingeniero, hoy víctima de desaparición forzada", indicó.

Capturado por crimen de ingeniero en Antioquia. Foto: Fiscalía.

El ente investigador indicó que ese día Peláez salió del hotel donde se hospedaba para dirigirse a desayunar cuando, presuntamente, fue intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir al vehículo.



Las pesquisas permitieron establecer que posteriormente fue llevado a una vivienda, donde fue visto con lesiones en el rostro y amarrado de las manos. Más tarde habría sido trasladado en otro automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, no se conoce su paradero.

"Sujetos con los alias de 'El Paisa', Minguerra o 300, Juan Puntas, Willy y El Cabo, quienes después de golpearlo, lo suben en contra de su voluntad a un vehículo que era conducido por alias 300. Luego, ese mismo día, observó al ingeniero en compañía de alias 'El Paisa' y alias 'El Willy' cuando iban con dirección hacia la parte rural de ese municipio, y desde ese momento de esta retención y hasta la fecha de hoy se desconoce el paradero del ingeniero", detalló el fiscal durante las audiencias.

La Fiscalía imputó a Castillo el delito de desaparición forzada, y aunque este no aceptó los cargos, una jueza de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Publicidad

Con esta decisión ya son tres las personas judicializadas por la desaparición de Andrés Camilo Peláez, quien adelantaba trabajos relacionados con el proyecto Hidroituango para la fecha de su desaparición,

Vale la pena recordar que la captura de ‘alias 300’ fue realizada en el municipio de Bello, junto con alias ‘El Paisa’, por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar.