Alias ‘El Paisa’ fue enviado a la cárcel por crimen de ingeniero Andrés Camilo Peláez en Antioquia

Luego de que fuera capturado por miembros del CTI, con apoyo del Gaula Militar, en el municipio de Bello, las autoridades judicializaron a Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’, por su presunta participación en la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia.

Según reveló la Fiscalía durante las audiencias concentradas, el presunto integrante del grupo delincuencial El Mesa habría participado en la retención de la víctima junto con otros hombres armados.

El día de los hechos, el ingeniero, quien realizaba labores ambientales en el municipio, salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. En ese momento fue interceptado, presuntamente intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar un vehículo, como lo relató el fiscal del caso.

“La desaparición forzada del ingeniero ocurrió cuando fue interceptado en el parque principal por aproximadamente cinco personas, entre ellas unos sujetos conocidos con los alias de ‘El Paisa’, ‘300’, ‘El Willy’ y ‘El Cabo’. Sujetos que han sido señalados de ser integrantes del GDO El Mesa, quienes, después de la retención, usaron un vehículo conducido por alias ‘300’. El ingeniero fue visto posteriormente en una residencia ubicada en el casco urbano de la localidad”, detalló el fiscal. La investigación permitió establecer que la víctima fue trasladada a una vivienda, donde la amarraron con cordones de zapatos. Al día siguiente fue llevada en un vehículo hacia las afueras del municipio y, desde entonces, se desconoce su paradero.



“Alias ‘El Paisa’, alias ‘El Willy’ y ‘El Cabo’ concertaron y planearon el secuestro de la víctima, para lo cual solicitaron apoyo logístico a terceros y realizaron actividades de seguimiento y localización. No ha demostrado hasta ahora un compromiso de reconocer su error, de informar la ubicación del cuerpo o de querer sanear su situación jurídica. Nótese que abandonó el municipio”, expuso el fiscal.Así las cosas, la Fiscalía le imputó a alias ‘El Paisa’ el delito de desaparición forzada, cargo que no aceptó. Por lo pronto, fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial, por decisión de una jueza de control de garantías.

Por este mismo caso ya han sido judicializadas otras dos personas: José Fernando Chavarría Ramírez y Juan Fernando Tapias. Sin embargo, Tapias recuperó posteriormente la libertad por vencimiento de términos, mientras la principal incógnita sigue siendo el paradero del ingeniero Andrés Camilo Peláez.