Balance de ingenieros militares en primer trimestre de 2026: 559 toneladas de ayuda

En medio de múltiples desafíos en el país, los ingenieros militares del Ejército consolidaron un amplio despliegue operacional durante el primer trimestre de 2026, con acciones enfocadas en infraestructura, atención de emergencias y seguridad, beneficiando a miles de ciudadanos en distintas regiones.

Uno de los frentes más destacados estuvo a cargo de la Brigada de Ingenieros de Construcciones, que avanza en proyectos estratégicos de conectividad. Entre ellos sobresale el convenio vial en la región del Catatumbo y en La Mata, Cesar, enfocado en la pavimentación y mantenimiento de vías, con impacto directo en más de 20.000 habitantes.

En La Guajira, mediante un convenio de cooperación, se ejecutan obras de mejoramiento vial que incluyen terraplenes, alcantarillas y sistemas de drenaje, beneficiando a más de 700.000 personas, especialmente comunidades wayuu. A esto se suma la estructuración del proyecto férreo entre Villavicencio y Puerto Gaitán, una apuesta de largo alcance para fortalecer la logística y el transporte en el país.

Foto: suministrada

En el componente de atención de emergencias, la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres desplegó capacidades en 13 departamentos y 35 municipios. Durante este periodo, atendieron nueve incendios forestales, movilizaron más de 300 toneladas de alimentos y distribuyeron 559 toneladas de ayudas humanitarias.



Las operaciones también incluyeron la evacuación de más de 2.400 personas y 679 animales, así como la entrega de más de 3,2 millones de litros de agua potable, logrando impactar a cerca de 296.000 ciudadanos en medio de situaciones críticas.

Por su parte, la Brigada Especial de Ingenieros concentró sus esfuerzos en infraestructura crítica y seguridad. Entre sus resultados se destaca la instalación de puentes semipermanentes en Santander y Magdalena, con capacidad de carga de hasta 52 toneladas, beneficiando a más de 160.000 personas.

Foto: suministrada

Adicionalmente, en departamentos como Cauca y Arauca, se adelantaron operaciones de neutralización de artefactos explosivos improvisados, contribuyendo a la seguridad de comunidades vulnerables y facilitando el desarrollo de operaciones en terreno.

Publicidad

Con estos resultados, los ingenieros militares reafirman su papel estratégico en el país, no solo en el fortalecimiento de la infraestructura y la conectividad, sino también en la respuesta a emergencias y la mitigación de riesgos, en un contexto donde su intervención resulta clave para el bienestar de la población.