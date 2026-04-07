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Blu Radio  / Nación  / Balance de ingenieros militares en primer trimestre de 2026: 559 toneladas de ayuda

Balance de ingenieros militares en primer trimestre de 2026: 559 toneladas de ayuda

El balance del primer trimestre de 2026 evidencia despliegue en 13 departamentos, atención de emergencias, obras viales y neutralización de amenazas explosivas.

Balance de ingenieros militares en primer trimestre de 2026: 559 toneladas de ayuda y casi 300.000 personas atendidas
Balance de ingenieros militares en primer trimestre de 2026: 559 toneladas de ayuda y casi 300.000 personas atendidas
Foto: suministrada
Por: Felipe García
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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