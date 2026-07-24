Capturaron a 'alias 300' de El Mesa: lo señalan del crimen de ingeniero Andrés Camilo en Antioquia

En medio de un operativo adelantado por el Gaula militar y el CTI de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Bello, las autoridades capturaron a Weimar Alexander Castillo, conocido con el alias de “300”, a quien señalan de planear y coordinar la desaparición forzada del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, en el año 2022.

Este capo es señalado como segundo cabecilla del grupo delincuencial El Mesa y fue capturado junto con Juan Fernando Tobón Correa alias “El Paisa”, quien según las autoridades era el encargado de las coordinaciones administrativas de la organización. A su vez, también está implicado en el crimen del ingeniero, que en su momento trabajaba para Hidroituango en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

"Este sujeto, alias 300, tiene un recorrido criminal de más de 10 años en esta organización, era encargado de asesinatos selectivos, extorsionar, secuestrar, dirigir sicarios en la región de Antioquia y otros departamentos aledaños", apuntó el coronel Styk Amaral Reyes, comandante del Comando Gaula Militares.

Según ha revelado hasta ahora la Fiscalía, el día de los hechos, el ingeniero salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. En ese momento fue interceptado, presuntamente intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar un vehículo.



La investigación permitió establecer que la víctima fue trasladada a una vivienda, donde la amarraron con cordones de zapatos. Al día siguiente, fue llevada en un vehículo hacia las afueras del municipio y desde entonces se desconoce su paradero.

Miguel Ángel del Río Malo, abogado de la familia de Andrés Camilo, destacó esta segunda captura reciente:

"En la tarde de hoy serán las audiencias de legalización, imputación y solicitud de medida de aseguramiento de alias 300. Estamos cerca Claudia”, manifestó en referencia a la madre de la víctima, que adelanta una búsqueda incansable de verdad desde que ocurrieron los hechos.