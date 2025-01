Terminó el calvario: capturan a hombre que extorsionaba y amenazaba a mujer en Ibagué

Terminó el calvario para una mujer en Ibagué con la captura de su excompañero sentimental, quien la extorsionaba y amenazaba a ella y a su hijo. Durante su relación, el hombre la abusaba sexualmente y ahora le pedía un millón de pesos para no publicar fotos íntimas en redes sociales.

De acuerdo a la investigación, liderada por un grupo de mujeres del Gaula de la Policía , la víctima, una mujer de 25 años, venía siendo amenazada y extorsionada por Felipe Armando Cruz Rojas , de 27 años, oriundo de la ciudad de Bogotá , su excompañero sentimental, luego de que ella decidiera terminar la relación que duró poco menos de 11 meses, tiempo en el que fue víctima de violencia de género al ser maltratada psicológicamente.

“En desarrollo de una operación contra la extorsión, en el barrio Topacio de la ciudad de Ibagué, capturaron a un hombre de 27 años por el delito de extorsión agravada, luego de que una mujer denunciara que era víctima de amenazas y exigencias económicas de su excompañero sentimental, como presunto responsable del delito de extorsión agravada”, aseguró el coronel Diego Edixon Mora Muñoz , comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué .

El operativo de captura

Desde el complejo policial en Picaleña, las autoridades desplegaron una operación conjunta entre el Gaula y la Patrulla Púrpura, en la que participaron 7 mujeres adscritas al grupo de protección a la familia y género.

Las uniformadas llegaron hasta la calle 112, manzana 37, del barrio Topacio, en la comuna 8 de Ibagué , donde realizaron la captura de Felipe Cruz.

La Investigación

La víctima había iniciado una relación con Felipe Armando Cruz Rojas en enero de 2024, después de conocerlo en una red social. Después de unos meses, la relación dejó de ser ideal y se volvió un calvario para ella.

Cruz Rojas comenzó a maltratarla, llegando al punto de obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, intimidándola con lo que ella decía era un arma de fuego.

Después de soportar varios meses de abuso y por el miedo que le causaba Felipe Armando, la mujer tomó la decisión de terminar la relación a finales de noviembre, algo que a Cruz Rojas no le agradó en absoluto.

Después de tomar esa decisión valiente, la víctima comenzó a recibir amenazas de este hombre. Él tenía fotos y publicaciones íntimas de ella, con las que la amenazaba y extorsionaba, diciéndole que iba a publicar las fotos para que su hijo y su familia supieran lo que hacía .

Ahí comenzaron las demandas de dinero. Al principio, le pidió 400.000 pesos, pero cuando ella se negó a darle el dinero, la cantidad exigida aumentó cada día, hasta llegar a pedirle un millón de pesos.

El tormento para esta mujer fue incrementando día a día. Felipe Cruz inició una serie de intimidaciones verbales, a través de mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales, en los que afirmaba lo siguiente:

"Le voy a volver mierda ese pelo con pegante”, “le voy a cortar la cara, para que quede como guasón”, “care chimba, no duerma con su hijo, porque no sabe cuándo le van a entrar, después no diga que no se le dijo. Los chavos se pagan con chavos”.

De las amenazas e intimidaciones por mensajes pasó a acciones concretas. Primero, con aerosol, pintó la puerta de su casa, escribiendo “Perr*, put*, mala paga”, luego rompió los vidrios de una de las ventanas y finalmente lanzó una bengala con fuegos artificiales al interior de la casa, mientras ella estaba con su pequeño hijo de 8 años.

Esta última acción delictiva obligó a la víctima a llevar a su hijo a otro lugar donde estuviera a salvo. Con la firme decisión de buscar ayuda y salir de esta situación, a mediados de diciembre la mujer decidió denunciarlo ante el Gaula de la Policía Nacional.

Un grupo de mujeres, especialistas en el delito de extorsión, mediante el sexting, tomó la investigación. De manera rápida, bajo la coordinación de la fiscalía general del país, comenzaron a recolectar pruebas materiales para establecer la culpabilidad de Felipe Armando Cruz Rojas.

Con toda la información proporcionada por la víctima y las pruebas de las amenazas y demandas económicas, finalmente las autoridades emitieron la orden de captura por el delito de extorsión agravada.

“Las mujeres en Ibagué pueden tener la certeza y la confianza de denunciar cualquier hecho que atente contra su integridad. La Policía Metropolitana está dispuesta siempre a servirles y disponer de toda su capacidad para brindar el mejor servicio que garantice el bienestar de todas”, agregó el coronel Mora.

Lo enviaron a la cárcel

Tras ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Felipe Armando Cruz Rojas fue presentado en las respectivas audiencias de control de garantías ante un juez de la república, donde le enrostraron no solo el delito de extorsión agravada, sino, además, el delito de acceso carnal violento.

Tras varias horas de audiencia, el juez decidió cobijarlo con una medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, desde donde deberá afrontar el proceso judicial en su contra.