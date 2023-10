Testimonio de Monsalve contra Uribe sí debe ser tenido en cuenta: Tribunal Superior de Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá anunció que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve sí debe ser tenido en cuenta contra Álvaro Uribe. Este testimonio, entre otras cosas, dice que el expresidente tendría nexos con el paramilitarismo.

Cabe recordar que existe una grabación que ha generado que se señale a Álvaro Uribe con el delito de soborno porque, presuntamente, habría autorizado a su exabogado Diego Cadena para hacerle una propuesta al exparamilitar y testigo estrella contra él, Juan Guillermo Monsalve, y cambiar su declaración.

Esta es la historia del caso contra Álvaro Uribe

Esta novela empezó en 2014, cuando Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda, porque, según el, andaba en las cárceles consiguiendo testimonios para involucrar al expresidente con las AUC.

Sin embargo, la corte archivó este tema cuando halló que el expresidente habría incurrido en soborno. En febrero de 2018, el ente abrió una investigación formal contra el expresidente y dos años después, 2020, ordenó medida de aseguramiento contra Uribe, quien fue detenido en su finca en Córdoba: el Ubérrimo.

Fue en 2021 cuando por primera vez la Fiscalía pidió precluir el caso y hasta 2022 fue que un juez decidió no precluirlo. No obstante, el ente investigador radicó una segunda solicitud y, el 23 de mayo, la jueza 41 de conocimiento de Bogotá decidió no precluir la investigación por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, pues argumentó que existen pruebas suficientes en el expediente para mantener al expresidente vinculado a una investigación penal.

Es por esto que, el caso, pasó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Andrés Guzmán, quien reveló el fallo este viernes, 6 de octubre. Ahora, el panorama es el siguiente: el delito de soborno en Colombia tiene una pena de cárcel estimada entre 4 y 8 años y el delito de fraude procesal entre 6 y 12 años de prisión, penas a las que se expondría el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de llegar a ser condenado.

