Tras orden judicial, Petro deberá retractarse de sus acusaciones contra el abogado Hollman Ibáñez

Un juez ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de los señalamientos que hizo contra el abogado Hollman Ibáñez, al concluir que sus publicaciones en la red social X vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del jurista.

La decisión llega luego de una tutela presentada por Ibáñez, alegando que las palabras del mandatario afectaron su reputación personal y profesional.

Una de esas publicaciones fue la realizada por Petro en febrero pasado, en la que cuestionó el rol Hollman Ibáñez como conjuez del Consejo Nacional Electoral, donde su voto fue clave para determinar que el entonces candidato Iván Cepeda no podía participar en una nueva consulta interpartidista el 8 de marzo, pues ya había estado en la de octubre de 2025, junto con Carolina Corcho y Daniel Quintero.

En ese momento, Petro escribió que el abogado debía declararse impedido para participar en una decisión de carácter electoral, al considerar que existía un presunto conflicto de interés por supuestos vínculos con el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella poniendo en duda su parcialidad.



“Está persona que ven en la foto, fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia que es el rival electoral de su íntimo amigo. Estamos ante un delito. El de no haberse impedido y fungir como juez administrativo”, fueron parte de las palabras del mandatario.

Está persona que ven en la foto, fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia que es el rival electoral de su íntimo amigo.



Estamos ante un delito. El de no haberse impedido y fungir como juez administrativo



Está herido el derecho a… pic.twitter.com/ekf3AH7ad9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

Al estudiar el caso, el juez concluyó que las manifestaciones del jefe de Estado no estuvieron respaldadas por elementos suficientes para sustentar las acusaciones formuladas contra el abogado, es decir, no había pruebas publicadas, por lo que superó el ámbito de la libertad de expresión.

Una vez más, el sistema judicial le recordó a Petro que si bien los servidores públicos cuentan con un amplio margen para participar en el debate público, ese derecho implica una mayor responsabilidad cuando sus pronunciamientos pueden afectar la reputación de terceros.

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El fallo señala que las afirmaciones realizadas desde una alta dignidad del Estado, como lo es el cargo de presidente, deben estar soportadas en hechos verificables y respetar los derechos fundamentales de las personas involucradas.

A esto se le sumó que, según Hollman Ibáñez, también recibió amenazas contra su integridad y la de su familia, situación que atribuyó a la exposición generada por los mensajes publicados por el mandatario.