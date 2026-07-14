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“Que los asesinos paguen”: Petro por muerte de colombiano en operativo de ICE

El presidente Gustavo Petro le pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un pronunciamiento del tema

Gustavo Petro
Gustavo Petro
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte de Johan Sebastián Durán, un caso que se dio en Biddeford, en Maine, Estados Unidos.

Johan Sebastián estaba en su vehículo y frente a su hija recibió un disparo de ICE durante un operativo. Petro calificó el caso como asesinato y le pidió al presidente Donald Trump un pronunciamiento.

“Espero del servicio exterior colombiano en EEUU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio. Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, dijo Petro.

Es importante recordar que por este caso se han presentado manifestaciones en Estados Unidos durante las últimas horas.

“Johan Sebastián Durán que descanse en paz víctima de estado por la persecusión y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”, agregó Petro.

Puede leer:

Personas colocan flores y velas en un altar improvisado en la calle por la muerte del joven colombiano Johan Sebastián Guerrero Durán.
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Velatón en Bucaramanga en memoria de Joan Sebastián Guerrero, muerto en operativo de ICE

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Él es Johan Sebastián Durán, el colombiano que murió durante operativo de ICE en EEUU

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