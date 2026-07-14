“Que los asesinos paguen”: Petro por muerte de colombiano en operativo de ICE

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte de Johan Sebastián Durán, un caso que se dio en Biddeford, en Maine, Estados Unidos.

Johan Sebastián estaba en su vehículo y frente a su hija recibió un disparo de ICE durante un operativo. Petro calificó el caso como asesinato y le pidió al presidente Donald Trump un pronunciamiento.

Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU.



Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con… https://t.co/3jPnwbpBen — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 14, 2026

“Espero del servicio exterior colombiano en EEUU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio. Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, dijo Petro.

Es importante recordar que por este caso se han presentado manifestaciones en Estados Unidos durante las últimas horas.



“Johan Sebastián Durán que descanse en paz víctima de estado por la persecusión y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”, agregó Petro.