Velatón en Bucaramanga en memoria de Joan Sebastián Guerrero, muerto en operativo de ICE

Familiares, amigos y habitantes del barrio La Victoria convocaron a una velatón en Bucaramanga para rendir homenaje a Joan Sebastián Guerrero Durán, el joven bumangués de 26 años que murió tras recibir varios disparos durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, Estados Unidos.

El acto de solidaridad se realizará este martes 14 de julio, a las 7:00 de la noche, en la calle 67 con carrera 12, en el barrio La Victoria, sector donde creció Johan Sebastián y donde aún residen familiares y personas que lo conocieron.

Los organizadores invitaron a la comunidad a asistir con una vela blanca y a unirse en una jornada de oración por el descanso de su alma, así como de acompañamiento a sus familiares, quienes atraviesan momentos de profundo dolor mientras adelantan los trámites para la repatriación del cuerpo desde Estados Unidos.

La muerte del joven ha generado conmoción entre los habitantes del barrio La Victoria y en Bucaramanga, donde era recordado como un hombre que decidió emigrar en busca de mejores oportunidades para su familia. Joan Sebastián estaba casado y era padre de una niña de tres años.



Mientras se prepara este homenaje en su ciudad natal, sus familiares continúan gestionando ante las autoridades colombianas y estadounidenses el proceso para traer sus restos al país y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el procedimiento del ICE que terminó con su muerte.