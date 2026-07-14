ICE suspende los controles de tráfico tras las muertes en Maine y Texas, según medios

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha suspendido temporalmente los controles de tráfico después de la muerte de una persona en Maine y otra en Texas a manos de agentes en unos días, según informaron varios medios este martes.

Hasta nueva orden, los agente del ICE dejarán de hacer registros de tráfico y de parar vehículos, según informó una fuente cercana a la instrucción a CNN y a Fox News, entre otros medios.

La decisión llega un día después de que un persona falleciera en su coche Biddeford, al sur de Maine, tras un tiroteo a manos de un agente de ICE.

Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante (MIRC, en inglés) y Presente! identificaron al fallecido como un inmigrante colombiano de 26 años con permiso de trabajo y número de Seguro Social.



Muere colombiano en operativo del ICE Redes sociales

El senador de Maine Andy King explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego contra el joven después de que este intentara usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo.

Este fue el mismo argumento que el ICE utilizó el pasado enero cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good en Minnesota, quien se encontraba en su coche.

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Según apunta la CNN, la orden está dirigida a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión, la rama de ICE encargada de la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

Estos agentes deberán colaborar con "organismos asociados" cuando necesiten realizar una parada de un vehículo para llevar a cabo una detención.

Unos días antes del incidente en Maine, otro agente del ICE acabó con la vida de un mexicano durante un operativo de detención en Texas.

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El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en el país de forma irregular.

También iba en su vehículo cuando fue asesinado.