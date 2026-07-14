En video quedó operativo y muerte de colombiano a manos de ICE; estaba con su hija de tres años

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó con la muerte del colombiano de 26 años, identificado por organizaciones defensoras de derechos humanos como Joan Sebastián Guerrero.

El hecho ocurrió este lunes en Biddeford, una ciudad de cerca de 22.000 habitantes en el estado de Maine, y ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

Guerrero trabajaba como conductor de entregas a domicilio y residía en Biddeford junto a su esposa y su hija de tres años.

Momento del incidente

Según informó un portavoz del ICE, el fallecido era "un extranjero en situación migratoria irregular con una orden definitiva de expulsión". La entidad explicó que los agentes realizaban labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con orden de deportación cuando, hacia las 7:00 a. m. (hora local), intentaron detener un vehículo.



El momento se dio cuando lo abordaron y le dispararon; el video que circula en redes sociales revela cómo los agentes lo sacan del vehículo a rastras y además le ponen las esposas.

La versión oficial señala que el conductor intentó escapar del lugar y que, ante un supuesto riesgo para la seguridad pública, uno de los agentes accionó su arma de fuego. El hombre recibió un impacto de bala y, aunque se solicitó asistencia médica de inmediato, murió debido a la gravedad de las heridas.

Sin embargo, un testigo identificado como Daniel Boucher aseguró que escuchó varios disparos antes de observar a agentes del ICE sacar del automóvil blanco a un hombre con sangre en la cabeza y el rostro. Según su relato, la víctima alcanzó a decir: "Intenté detenerme", antes de desplomarse. Boucher afirmó que, poco después, notó que el hombre dejó de respirar.

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Tras conocerse el caso, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó mediante un comunicado que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una explicación oficial sobre las circunstancias en las que murió el ciudadano colombiano.