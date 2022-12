Una babilla causó volcamiento de camión que explotó y ocasionó tragedia en Magdalena

Una estremecedora tragedia es la que se vive en el corregimiento de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, Magdalena. Uno de los policías que estaba al lado de la carretera observando como sacaban gasolina del camión volcado, y quién pidió no ser identificado, contó que estaban a la espera del apoyo de más uniformados porque la situación era incontrolable y los ciudadanos no querían alejarse del vehículo el cual, minutos después, quedó envuelto en llamas.

“Se solicita el apoyo y no llega. Ya la situación no se pudo controlar. No pasaron dos minutos cuando el sargento nos dijo, vamos a quitarnos de aquí, lo hicimos, parqueamos la moto y al poco tiempo explotó”.

La concesionaria Ruta del Sol II, a cargo de la vía Ciénaga- Barranquilla, afirmó que las personas que llegaron a saquear el camión cisterna no quisieron alejarse del lugar, pese a las advertencias que le hizo la Policía, el mismo conductor del vehículo y paramédicos.

“Policía le informó que tienen que retirarse, pero desafortunadamente hacen caso omiso”, expresó Jorge Martínez, jefe de servicios generales de la Ruta del Sol II.

Martínez confirmó que el accidente ocurrió poco después de que el camión pasara por el peaje de Tasajera. Afirma que, según el conductor y quien resultó ileso del accidente, una babilla se le atravesó en el camino y lo hizo perder el control y luego volcarse.

“La información que tenemos del conductor del carro es que le salió una babilla y por sacarle el cuerpo pierde el control y se sale dela vía y se voltea”, detalló el funcionario.

Minutos después de la tragedia, seis hombres con las quemaduras más graves, incluso uno de ellos aún envuelto en llamas, fueron subidos en dos ambulancias y llevados al hospital de Ciénaga. El resto de quemados fueron evacuados en carros particulares que pasaban por la vía.

Según la Defensa Civil, el camión salió del municipio de una planta de gasolina del municipio de Galapa, Atlántico, y

se dirigía cargado de combustible hacia la estación de gasolina Sierra Nevada, en Santa Marta.

