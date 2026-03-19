Una lluvia de tutelas estudiará el Consejo de Estado sobre suspensión del decreto del salario mínimo

Ha pasado un mes desde que un magistrado del Consejo de Estado tomó una decisión que abrió todo un debate jurídico y desató una tormenta política en el país tras suspender provisionalmente los efectos del decreto expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro del salario mínimo para este 2026.

Blu Radio conoció por medio de altas fuentes que se avocó conocimiento de más de 20 tutelas contra esa medida cautelar, lo que en la práctica significa que la Sección Segunda del Consejo de Estado las estudiará. Este medio conoció en exclusiva un auto de 19 páginas que expone lo argumentos de los tutelantes y las determinaciones que tomó la alta corte.

BLU Radio. Consejo de Estado // Foto Twiiter: Consejo de Estado

Además, el alto tribunal si bien aceptó estudiar las tutelas negó las medidas provisionales que pedían suspender el fallo que frenó provisionalmente el decreto salarial, al considerar que los argumentos presentados eran generales y no demostraban un perjuicio individual grave e inminente.

El Consejo de Estado señaló además que los cuestionamientos sobre el impacto económico del salario mínimo requieren un análisis de fondo y no pueden resolverse de manera provisional dentro del trámite de tutela.



La suspensión provisional del decreto del salario mínimo

El 13 de febrero el magistrado Juan Camilo Morales tomó una decisión trascendental sobre el salario mínimo, y fue suspender provisionalmente sus efectos hasta que se estudie de fondo su legalidad. Además de esto, dio 8 días al gobierno para emitir un decreto transitorio teniendo en cuenta los parámetros fijados por la ley.



El alto tribunal deberá pronunciarse de fondo sobre el decreto que dejó en 2.000.000 millones de pesos el salario mínimo en Colombia.