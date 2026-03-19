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Blu Radio  / Judicial  / Una lluvia de tutelas estudiará el Consejo de Estado sobre suspensión del decreto del salario mínimo
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Una lluvia de tutelas estudiará el Consejo de Estado sobre suspensión del decreto del salario mínimo

El alto tribunal aceptó estudiar más de 20 tutelas y las acumuló sobre la decisión de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026.

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