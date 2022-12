Usted podrá filmar cuando le estén poniendo multas en el Nuevo Código de Policía

En entrevista con BLU Radio y La Kalle, el coronel Hernán Alonso Meneses, jefe jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá, aclaró que cualquier ciudadano puede grabar el momento en que le están poniendo una multa, a propósito del Nuevo Código de Policía.

“Todo procedimiento de Policía puede ser grabado. Si una persona, un particular cualquiera desea grabar: ‘el policía me está llamando la atención, me está inmovilizando el vehículo, me está haciendo una requisa’, yo como ciudadano lo puedo grabar perfectamente”, enfatizó el coronel Meneses.

Incluso, dijo que el uniformado no podrá negarse a ser filmado.

“Está permitido, no es ninguna falta y el policía deberá permitir que esa filmación se esté realizando”, advirtió el jefe jurídico de la Policía de Bogotá.

Cabe recordar que el Nuevo Código de Policía entra a regir desde el lunes 30 de enero de 2017.