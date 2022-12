Video revela presuntas irregularidades en allanamiento a la casa de Aida Merlano

BLU Radio tuvo acceso a los videos de seguridad de la llamada ‘Casa Blanca’, sede política de la excongresista Aida Merlano, en donde miembros de la Sijin y CTI de la Fiscalía llevaron a cabo el allanamiento el 11 de marzo de 2018.

En estos videos se evidencian presuntas irregularidades por parte de uno de los miembros de la Sijin, quien, al parecer, introdujo una de las pruebas que posteriormente fueron tenidas en cuenta para acusar a la excongresista Merlano.

En el video de seguridad, obtenido en exclusiva por BLU Radio, se ve cómo un uniformado saca de su chaqueta una bolsa plástica que, según las fuentes, contendría los papelillos electorales, que posteriormente pone en un compartimento que se encontraba en la cocina del lugar del allanamiento.

Esta bolsa, que contenía certificados electorales, fue una de las pruebas que la Fiscalía presentó ante las autoridades para acusar a la excongresista de irregularidades durante este proceso de elección.

Son varias horas de grabación del sistema de seguridad de la sede política de Merlano del 11 de marzo de 2018, sin embargo, las irregularidades se registraron a las 7:43 de la noche, luego de más de tres horas del allanamiento que había sido ordenado por la Fiscalía.

En otra parte de la grabación se observa al mismo miembro de la Sijin con movimientos que indicarían que metió algo en el mismo lugar en el cual se encontró munición para una de las armas incautadas en la sede política.

Durante estos hechos se observa cómo la hermana de Aida Merlano, Vanesa, enfrenta al miembro de la Sijin y a sus compañeros porque vio lo que estaba pasando, incluso le ordenó que se fuera del lugar.

BLU Radio habló con Vanesa Merlano Rebolledo, quien fue judicializada después de este allanamiento, para describir las irregularidades que vio en este procedimiento.

“Lo miro detenidamente y me doy cuenta de que él hace un movimiento extraño dentro de su chaqueta, se saca una gorra, en la gorra mete lo que parece ser una bolsa plástica y hace un movimiento como si se fuera colocar la gorra. Cuando él hace ese movimiento rompe la bolsa y comienza como a mirar y lo que me di cuenta enseguida es que eran certificados electorales”, aseguró Vanesa Merlano.

Al darse cuenta de lo que pasaba enseguida le protestó.

“Inmediatamente me doy la vuelta, le digo qué tienes ahí; entonces tira los certificados electorales debajo de uno de los cajones de la cocina y me dice -“eso estaba ahí”- y yo le reclamo: -perdona eso no estaba ahí-, yo te acabo de ver que tú te lo acabas de sacar de la gorra, lo estabas mirando, lo acabas de echar ahí”, agregó la hermana de la excongresista.

A pesar de que Vanesa Merlano le comentó a los otros miembros que estaban realizando el allanamiento, ninguno le creyó, sin embargo, en el video quedó grabado lo que describió la mujer.

Consultamos al fiscal Néstor Humberto Martínez sobre estos hechos y respondió que no tenía conocimiento de las presuntas irregularidades en el allanamiento y advirtió que “sería muy importante que si hay pruebas se aporten”.

Estas presuntas irregularidades fueron denunciadas ante la Fiscalía General con el objetivo de revisar la actuación de quienes participaron del allanamiento por medio de cual fueron recolectadas las pruebas que involucran a la excongresista en varios delitos relacionados con corrupción electoral.

Aida Merlano, actualmente privada de la libertad por estos hechos, enfrenta un proceso ante la Corte Suprema de Justicia y tres demandas de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por sus presuntas actuaciones relacionadas por compra de votos.