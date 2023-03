Ya fue identificada la persona que amenazó a Francia Márquez y será imputada: fiscal Barbosa

El 23 de marzo, el grupo nacional de la Fiscalía para investigar amenazas tuvo conocimiento de un correo electrónico enviado a la cuenta de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, con amenazas de muerte.

El fiscal general, Francisco Barbosa, le contó a Blu Radio que la persona que amenazó a Márquez fue identificada y este jueves, 30 de marzo, se cursará la audiencia de imputación de cargos en la que debe responder por el delito de amenaza a servidor público.

Según el fiscal Barbosa, se identificó a este sujeto como Fabián Idárraga Toro, habitante de Carmen de Viboral, Antioquia, quien amenazó a la alta funcionaria a través de correo electrónico y que, cinco días después de la denuncia, fue interrogado y aceptó su responsabilidad.

Amenazas contra la Vicepresidenta, Francia Márquez

La Fiscalía General de la Nación ya recibido tres denuncias de la vicepresidenta sobre amenazas en su contra.

La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumió la investigación sobre los hechos que ocurrieron el pasado 8 de enero de 2023, entre Suárez, Cauca, y la vereda Yolombó, pues en dos puntos distintos se ubicaron elementos extraños en un costado de la vía.

Uno de estos en un sofá naranja y bolsas negras de basura, y otro a 600 metros, donde se detectó un mecanismo con apariencia de artefacto explosivo no convencional (artesanal).

Frente a este presunto atentado, el fiscal general anunció que, según el dictamen pericial del CTI, hay sustancias de origen explosivo como pólvora y amonal, más no artefactos explosivos, en el entendido de que no contaban con contenedor, iniciador o detonador, sistema de activación ni cable de mando, por lo que no podían generar daño.

El pasado 21 de marzo nuevamente la vicepresidenta denunció sobre otro presiento atentado y esta vez se trató mientras se desplazaba al Chocó, se recibió una alerta por parte de la Policía Nacional que indicaba el movimiento de unos explosivos.

En entrevista con Meridiano Blu, el fiscal Barbosa dijo que un despacho de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales está investigando si se trata de una simple alerta o si corresponde a un atentado en contra de la vicepresidenta de Colombia.

