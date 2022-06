Este lunes en La Nube estuvo Luis Miguel González, director general de AutenTIC, quien habló del lanzamiento de una nueva herramienta de firma electrónica a través de WhatsApp.

"Estamos manejando todo el flujo a través de WhatsApp (...) si no tenemos registro del celular, no enviamos código y no es posible autenticarlo”, comentó.

Publicidad

Además, el magnate Elon Musk amenaza con no consumar compra de Twitter por cuentas falsas y spam.

Escuche el programa completo de La Nube: