Continúa la búsqueda de joven desaparecido en el río Carare, en Santander

Sin resultados positivos avanzan las labores de búsqueda de Brahian Alexis Molina Segura, un joven de 21 años que desapareció el pasado 27 de diciembre en aguas del río Carare, en zona rural del municipio de Cimitarra, Santander.

El joven, residente en Bucaramanga, había llegado días antes al sector para pasar la temporada de Navidad y Año Nuevo junto a su familia. De acuerdo con los reportes entregados por la comunidad y sus familiares, la desaparición ocurrió hacia la 1:00 de la tarde, cuando Brahian Alexis intentaba cruzar el afluente en compañía de un primo. Aunque su familiar logró llegar a la otra orilla, el joven fue vencido por la fuerza de la corriente a pocos metros de culminar el cruce y terminó siendo arrastrado por el río.

Ante la emergencia, organismos de socorro activaron un operativo de búsqueda que se mantiene hasta la fecha. Clemente Jaimes, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, explicó que fueron solicitados como apoyo especializado, especialmente con su grupo de buceo.

“Nos pidieron el apoyo del grupo de buceo que tenemos en el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca. Salieron cinco unidades bomberiles, trabajaron todo el día, regresaron para recargar y hacer mantenimiento a los equipos, pero ha sido imposible la localización del cuerpo del joven”, señaló.



Jaimes indicó que las labores se desarrollaron de manera articulada con lancheros y habitantes del sector, quienes conocen el comportamiento del río. Durante la jornada se inspeccionaron entre uno y dos kilómetros aguas abajo, sin obtener resultados.

Por su parte, el cabo Andrey Rojas, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cimitarra, confirmó que la búsqueda se retomó con varios equipos de rescate, aunque sin resultados hasta el momento.

“El grupo de búsqueda, conformado por los bomberos de Floridablanca y Cimitarra, con el apoyo activo de pescadores de la comunidad que conocen muy bien el río y las zonas más peligrosas, no obtuvo luz verde; es decir, no se encontró al joven”, explicó.

Las autoridades informaron que las labores de búsqueda se mantienen activas, aunque los equipos deben realizar pausas operativas para el descanso del personal y el mantenimiento del equipo especializado, con el fin de garantizar condiciones seguras para continuar el rastreo.

Mientras tanto, familiares y comunidad mantienen la esperanza de encontrar a Brahian Alexis, al tiempo que hacen un llamado a la precaución al momento de ingresar a ríos y quebradas, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el caudal suele aumentar.