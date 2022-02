4 de febrero de 2022 – La Nube, programa completo

Este viernes, 4 de febrero, José Luis Rodríguez, líder de la línea en videoproyección de Epson, habló en La Nube sobre Frenessí, el restaurante que combina la tecnología con la gastronomía.

"El proyector transmite las imágenes, que se combinan con la comida. Es algo totalmente innovador y que no se había hecho en Colombia”, dijo.

Además, se habló sobre la noticia de que en Twitter el botón de no me gusta se está desplegando para el mundo entero, lo cual le ayudaría a la empresa a determinar qué contenido le gusta o no a los usuarios y moderar así dicha red social.

Por último, la plataforma Spotify se está quedando atrás en la carrera en la que sus competidores van muy adelantados: el audio en alta definición. La compañía había anunciado que iban a lanzar su servicio Premium Hi-5 de alta definición en febrero del 2020, pero al día de hoy, no ha salido al mercado.

Estas y más noticias del mundo de la tecnología en el programa completo de La Nube aquí: