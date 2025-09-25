En vivo
¿ChatGPT ayuda a matrimonios? 25 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 25 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 25 de septiembre:

  • Se conoció que ChatGPT está siendo usada para poder ayudar a los matrimonios que tienen problemas y así superar las diferencias.
  • El videojuego EA Sports FC 26 trae varias novedades para que la experiencia sea más realista como la velocidad del balón y características físicas de los jugadores, incluido Luis Díaz.
  • Carolina Montoya, líder de Sostenibilidad de Indra para la Región Andina y Cono Sur, habló sobre cómo la expedición en Boyacá impacta a los jóvenes estudiantes a través de aulas inteligentes.

