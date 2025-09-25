¿ChatGPT ayuda a matrimonios? 25 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 25 de septiembre:



Se conoció que ChatGPT está siendo usada para poder ayudar a los matrimonios que tienen problemas y así superar las diferencias.

que tienen problemas y así superar las diferencias. El videojuego EA Sports FC 26 trae varias novedades para que la experiencia sea más realista como la velocidad del balón y características físicas de los jugadores, incluido Luis Díaz.

Carolina Montoya, líder de Sostenibilidad de Indra para la Región Andina y Cono Sur, habló sobre cómo la expedición en Boyacá impacta a los jóvenes estudiantes a través de aulas inteligentes.