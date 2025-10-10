En vivo
El problema de las alergias: 10 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 10 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 10 de octubre:

  • En los televisores Samsung deja de funcionar Magis TV, aplicación que permite acceder a series, películas, canales de televisión en vivo y eventos deportivos sin necesidad de pagar una suscripción.
  • Jaime Sosa, médico y cirujano egresado de la Universidad CES y especialista en alergias, habló sobre la información científica que comparte en sus redes sociales.
  • Además, se refirió a la nueva serie de Netflix de la saga Monstruos, que esta vez cuenta la historia de Ed Gein.

