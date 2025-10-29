En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
María José Pizarro
Parrillero en Bogotá
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Gran convocatoria para aprender IA: 29 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 29 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 29 de octubre:

  • Samsung lanza una gran convocatoria para los jóvenes interesados en aprender sobre inteligencia artificial. Hay un plazo establecido para poder participar; arrancará en enero, una vez estén las personas seleccionadas.
  • Character.AI anunció que eliminará sus chats abiertos para los menores de 18 años tras el suicidio de un adolescente que se obsesionó con un personaje femenino creado por este programa.
  • De acuerdo con datos de OpenAI, más de un millón de personas que utilizan su chatbot de inteligencia artificial (IA) generativa mostraron interés en quitarse la vida. Hay preocupación por la salud mental.
  • La Nasa estrenó un super avión silencioso o supersónico y ya tuvo su primer vuelo de prueba en el desierto de California. Lo que buscan es que rompa la barrera del sonido al no generar estruendo al despegar.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad