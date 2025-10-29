Gran convocatoria para aprender IA: 29 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: 29 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 29 de octubre:
- Samsung lanza una gran convocatoria para los jóvenes interesados en aprender sobre inteligencia artificial. Hay un plazo establecido para poder participar; arrancará en enero, una vez estén las personas seleccionadas.
- Character.AI anunció que eliminará sus chats abiertos para los menores de 18 años tras el suicidio de un adolescente que se obsesionó con un personaje femenino creado por este programa.
- De acuerdo con datos de OpenAI, más de un millón de personas que utilizan su chatbot de inteligencia artificial (IA) generativa mostraron interés en quitarse la vida. Hay preocupación por la salud mental.
- La Nasa estrenó un super avión silencioso o supersónico y ya tuvo su primer vuelo de prueba en el desierto de California. Lo que buscan es que rompa la barrera del sonido al no generar estruendo al despegar.