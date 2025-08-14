Le llega competencia a Neuralink: 14 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: agosto 14, 2025 08:44 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 14 de agosto:
- Sam Altman lanzaría una startup de chips cerebrales para rivalizar y competir con Neuralink de Musk.
- La innovación que llega con Waze para interactuar con sus usuarios y así fomentar una comunidad comprometida con la movilidad dentro de la aplicación.
- Alejandro Olaya, gerente de Innovación de la Andi, habló sobre cómo la tecnología puede impulsar los procesos en el gremio de los empresarios.