Le llega competencia a Neuralink: 14 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 14 de agosto:



Sam Altman lanzaría una startup de chips cerebrales para rivalizar y competir con Neuralink de Musk.

La innovación que llega con Waze para interactuar con sus usuarios y así fomentar una comunidad comprometida con la movilidad dentro de la aplicación.

Alejandro Olaya, gerente de Innovación de la Andi, habló sobre cómo la tecnología puede impulsar los procesos en el gremio de los empresarios.