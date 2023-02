Netflix creó arte de un corto con Inteligencia Artificial: La Nube, programa completo, 2 de febrero

Este jueves en La Nube estuvo María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico, quien habló sobre la posibilidad de que se prohíba las aplicaciones de transporte en el país.

"La regulación no puede prescindir de la realidad, de la demanda de los consumidores. El hecho que no esté regulado no significa que sea ilegal", dijo.

También, se habló sobre el nuevo videojuego de Need For Speed, conocido como 'Unbound'.

Además, Apple publicó el jueves una facturación y una ganancia neta trimestral en caída en el último trimestre de 2022 sobre igual período de 2021, por debajo además de lo esperado por el mercado, debido a una caída en las ventas de iPhone.

