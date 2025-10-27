¿OpenAI ahora creará música? 27 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: 27 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 27 de octubre:
- OpenAI estaría desarrollando una nueva función que permitiría crear música nueva con datos de estudiantes de Juilliard. Hay polémica por las implicaciones que tendría, los derechos autor y más.
- La inteligencia artificial y en sentido común, el debate sobre el alcance de las nuevas tecnologías y su impacto en la humanidad.
- Crean implante inalámbrico que permite recuperar o mejorar la vista. Se trata de un ensayo clínico que ya está siendo mejorado por varios expertos.
- Cuidado con las estafas digitales. La ciberseguridad en América Latina enfrenta un déficit de alrededor 329.000 profesionales en este campo.
Escuche el programa completo de La Nube aquí: