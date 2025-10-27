¿OpenAI ahora creará música? 27 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 27 de octubre:



OpenAI estaría desarrollando una nueva función que permitiría crear música nueva con datos de estudiantes de Juilliard. Hay polémica por las implicaciones que tendría, los derechos autor y más.

La inteligencia artificial y en sentido común, el debate sobre el alcance de las nuevas tecnologías y su impacto en la humanidad.

Crean implante inalámbrico que permite recuperar o mejorar la vista. Se trata de un ensayo clínico que ya está siendo mejorado por varios expertos.

Cuidado con las estafas digitales. La ciberseguridad en América Latina enfrenta un déficit de alrededor 329.000 profesionales en este campo.

