En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Alias 'El Viejo'
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿OpenAI ahora creará música? 27 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 27 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 27 de octubre:

  • OpenAI estaría desarrollando una nueva función que permitiría crear música nueva con datos de estudiantes de Juilliard. Hay polémica por las implicaciones que tendría, los derechos autor y más.
  • La inteligencia artificial y en sentido común, el debate sobre el alcance de las nuevas tecnologías y su impacto en la humanidad.
  • Crean implante inalámbrico que permite recuperar o mejorar la vista. Se trata de un ensayo clínico que ya está siendo mejorado por varios expertos.
  • Cuidado con las estafas digitales. La ciberseguridad en América Latina enfrenta un déficit de alrededor 329.000 profesionales en este campo.

Escuche el programa completo de La Nube aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad