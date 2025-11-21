Spotify revela el ADN de la canción: 21 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 21 de noviembre:
- La nueva actualización de Spotify revela el ADN de las canciones con datos más curiosos de los temas, conexiones con otras canciones o historias del artista.
- Comienzan las primeras ofertas del BlackFriday en el comercio electrónico, con una semana de antelación. Ojo al momento de comprar para evitar estafas.
- El periodista Miguel Garzón habló sobre '31 minutos' y su especial de Navidad que será estrenado en Prime Video.