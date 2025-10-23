Tinder anuncia cambios: 23 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: 23 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 23 de octubre:
- Tinder está tomando medidas más drásticas contra los perfiles falsos. Implementará una nueva función llamada video selfie, que servirá como un mapa fácil encriptado.
- Cada cuatro años, con motivo del Mundial de fútbol, aumenta el consumo y compra de televisores. Los proyectores han ganado terreno para reemplazar los TV y se convierten en una buena alternativa.
- ¿La información de la inteligencia artificial está “corrompiéndose”? La desinformación en internet pone en riesgo su correcto funcionamiento, por lo que es necesario un “refinamiento”.
- Vanesa Neble, directora de Proyectos & Américas, habló sobre la responsabilidad y la ética empresarial con el uso de la inteligencia artificial.
Escuche el programa completo de La Nube aquí: