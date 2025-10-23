En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bre-B
El Nogal
Asamblea Constituyente
Trump contra Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Tinder anuncia cambios: 23 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 23 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 23 de octubre:

  • Tinder está tomando medidas más drásticas contra los perfiles falsos. Implementará una nueva función llamada video selfie, que servirá como un mapa fácil encriptado.
  • Cada cuatro años, con motivo del Mundial de fútbol, aumenta el consumo y compra de televisores. Los proyectores han ganado terreno para reemplazar los TV y se convierten en una buena alternativa.
  • ¿La información de la inteligencia artificial está “corrompiéndose”? La desinformación en internet pone en riesgo su correcto funcionamiento, por lo que es necesario un “refinamiento”.
  • Vanesa Neble, directora de Proyectos & Américas, habló sobre la responsabilidad y la ética empresarial con el uso de la inteligencia artificial.

Escuche el programa completo de La Nube aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad