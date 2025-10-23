Tinder anuncia cambios: 23 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 23 de octubre:



Tinder está tomando medidas más drásticas contra los perfiles falsos. Implementará una nueva función llamada video selfie, que servirá como un mapa fácil encriptado.

Cada cuatro años, con motivo del Mundial de fútbol, aumenta el consumo y compra de televisores. Los proyectores han ganado terreno para reemplazar los TV y se convierten en una buena alternativa.

¿La información de la inteligencia artificial está “corrompiéndose”? La desinformación en internet pone en riesgo su correcto funcionamiento, por lo que es necesario un “refinamiento”.

Vanesa Neble, directora de Proyectos & Américas, habló sobre la responsabilidad y la ética empresarial con el uso de la inteligencia artificial.

Escuche el programa completo de La Nube aquí: