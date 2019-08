Por: Cristina Monsalve - CV

Por su excelente trabajo durante tres años, una antioqueña recibió el Premio Pionero en la NASA, donde desde su área en uno de los laboratorios apoya proyectos como el del primer cohete que viajará a Marte y otros relacionados con misiones espaciales, incluidos viajes a la Luna.

Sara Rengifo, ingeniera mecánica y de materiales de 33 años, manifestó que la tomó por sorpresa el reconocimiento, que fue entregado por sus aportes y recorrido en la agencia espacial.

"Todos los jefes me decían felicitaciones y yo ni sabía por qué... Cuando ya me di cuenta de que me gané el premio me puse nerviosa, se me salieron las lágrimas, se me salió mi colombiana que llevo dentro y estaba muy emocionada", expresó Sara.

Para ella, este es el reconocimiento al esfuerzo que ha hecho para llegar hasta ese punto, luego de haber estudiado ingeniería mecánica en Medellín y haberse especializado en materiales en Estados Unidos.

Desde el laboratorio donde trabaja Sara inspeccionan motores de cohetes, sus tanques, piezas como pistones. Además, realizan mantenimiento a la estación internacional y al sistema que mantiene el agua potable para los astronautas y recicla su orina.

Ella asegura que, como buena antioqueña, no se vara y trabaja duro, por lo que esto lo interpreta como la cosecha de lo que ha sembrado.

