Por error en fallo de la SIC, no se podrá bloquear técnicamente a Uber

Un nuevo capítulo en la novela Uber vs. SIC se viene en camino: errores en el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ordena la suspensión de la aplicación en Colombia, llevarán a los operadores móviles a declarar que, técnicamente, no es posible bloquear a la aplicación.

De hecho, el fallo así lo contempla: “Se aclara a los operadores que esta orden (de bloquear a Uber) debe cumplirse siempre y cuando estén en posibilidades técnicas de hacerlo”. Y, por varias razones, no estarán en posibilidades técnicas de hacerlo por las siguientes razones:

1. El fallo ordena específicamente bloquear a los servicios Uber, Uber X y Uber Van, pero estos son apenas tres de los seis servicios que ofrece la aplicación: Uber Black (de lujo), Uber Angel (conductor elegido), Uber Pool (carro compartido con otros pasajeros); Uber X VIP, servicio con “los mejores socios conductores”, los mejor calificados., que operan bajo la misma app.

2. El fallo ordena a Uber cesar la prestación del servicio de la plataforma “en el territorio colombiano”. Esto técnicamente no se puede cumplir, pues los usuarios pueden optar por usar una VPN, que es una app que falsea la ubicación geográfica del celular, por lo que se podría acceder a Uber y usar su servicio desde Colombia sin problema.

3. La SIC también ordena a las empresas de móviles suspender la transmisión, alojamiento de datos y acceso a redes de telecomunicaciones de la app Uber. Esto técnicamente no es posible de cumplir, pues, no contempla el acceso vía redes WiFi, por lo que una persona podría acceder a Uber desde su celular no a través de sus datos móviles (como lo ordena el fallo) sino por WiFi y seguir usando el servicio.

4. No se notificaron a todos los operadores. El fallo ordena el bloqueo a Claro, Movistar, Tigo y ETB, pero no incluyó a Avantel, Virgin, o Móvil Éxito, quienes con sus redes propias y las arrendadas a los que sí están notificados, deben y podrían ofrecer acceso a Uber.

5. Si bien Uber anunció que su servicio de domicilios Uber Eats no saldrá de operación en Colombia, dicha plataforma comparte la misma infraestructura tecnológica con Uber, así que se podría terminar bloqueando a un servicio que no es considerado ni fallado como ilegal.