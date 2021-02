15 de febrero de 2021 - Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, programa completo

Este lunes en Mañanas BLU 10:30, en #LaVerdadDeLasVacunas, respondimos a dos preguntas de oyentes:

- ¿La vacuna puede alterar la eficacia de los antirretrovirales en pacientes con VIH positivo?

- ¿Qué efectos puede tener las vacunas en personas con diagnóstico de VIH?

Conozca, además, sobre iniciativa impulsada por varias organizaciones no gubernamentales y movimientos que piden a una sola voz que las farmacéuticas liberen las fórmulas y se pueda aumentar la producción mundial de vacunas. Sobre el tema se pronunció Andrea Venzon, cofundador de 'Now For Humanity'.

Escuche también a Sandra García, profesora de Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, quien habló 30 sobre el impacto para los estudiantes por no poder recibir clases de manera presencial durante la pandemia.

En el tema central, escuche a Rodrigo Londoño 'Timochenko', quien habló sobre la crisis que en su opinión atraviesa el acuerdo de paz y las reacciones a su declaración ante la JEP sobre varios crímenes que se atribuyó la guerrilla de las Farc.

