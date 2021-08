19 de agosto de 2021 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este jueves, cuando Colombia Está Al Aire estuvo Jenny Giraldo, directora de Género de la Cooperativa Confiar, quien habló de la polémica que suscitó la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez al asegurar que las mujeres son más ordenadas en los gastos.

"Los hombres pueden que no se parrandeen la plata, pero tiene menos comprensión de lo que significa el gasto cotidiano", dijo.

Además, estuvo Giovanny Cardenas, CEO de Zefar Nacionalidades, quien habló del proceso para conceder nacionalidad española a sefardíes descendientes de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica en el siglo XV.

"Se busca resarcir una masacre cometida en el siglo XV. Lo más importante es que las personas puedan probar su descendencia con documentos impolutos", indicó.

Escuche también, a Ignacio Martán, presidente Cortuluá, quien reveló detalles del acuerdo entre su equipo y Atlético Nacional por el caso de futbolista Fernando Uribe.

"Me alegró que se llegara a un acuerdo, porque los hinchas ya me estaban maltratando. Nacional no tenía otra opción”, dijo.

En el tema central, la Alcaldía de Bogotá anunció la creación de un comando conjunto contra migrantes que cometan delitos. ¿Qué efectos tendría dicha medida que muchos califican de xenófoba? Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, Carolina Moreno, directora del Centro de Estudios en Migración de UniAndes, hablaron sobre el tema.

