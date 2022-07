28 de julio de 2022 - Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, programa completo

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el tema central contó con la participación del analista político Rafael Nieto, el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y la exfiscal Claudia Carrasquilla, quienes respondieron a la pregunta: ¿Qué busca el Clan del Golfo con este nuevo “plan pistola”?

"Si Colombia no resuelve el problema del narcotráfico, no va a resolver el problema de la violencia": Rafael Nieto.

Por otro lado, Claudia Nuñez Padilla, gerente de Proyectos de Vivienda de Comfacesar, resolvió dudas sobre temas de contratación que salpicarían al representante Alfredo Ape Cuello.

"Comfacesar no puede suscribir contratos interadministrativos, eso es solo para entidades de naturaleza pública", dijo.

Por último, John Lipsky, ex subdirector del Fondo Monetario Internacional entre 2006 y 2011, habló sobre la situación económica en EEUU.

“No sabemos en este momento si estamos en recesión o no. Lo que pasa es que esta institución usualmente lo afirma cuando ya ha sucedido. Probablemente esta institución, si dice si hay que hay o no recesión, será en otros trimestres, pero en este momento probablemente no pase, pero sí hay mucha especulación actualmente. Eso es común cada vez que se ven cifras como las de hoy”, sostuvo.

