Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Ataques con drones han provocado 300 heridos y 58 muertes: Petro

Ataques con drones han provocado 300 heridos y 58 muertes: Petro

El presidente hizo un duro reclamo al ministro de Defensa asegurando que lleva tres años pidiendo la compra de drones para responder a los grupos criminales que usan estos artefactos para atentados.

