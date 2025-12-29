Salario mínimo: Recap - programa completo del 29 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 29 de diciembre:
- El presidente Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo para el 2026 en 23 %.
- Maria Elena Ospina, presidenta de Acopi, expresó su rechazo por el incremento del salario por parte del Gobierno nacional.
- Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que el aumento del mínimo ya lo tenía pensado el Gobierno desde antes de empezar las mesas de negociación y lo calificó de "absurdo e irresponsable".
- Fabio Arias, presidente de la CUT, manifestó que el gremio está de fiesta por la noticia dada a conocer por el presidente Petro sobre el mínimo.