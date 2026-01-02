Alzas al transporte por aumento del salario mínimo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 2 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 2 de enero de 2026:



Camilo García, vicepresidente de ADITT (Asociación para el Desarrollo del Transporte Intermunicipal de pasajeros) , habló de la subida de pasajes de transporte intermunicipal.

Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), dio detalles de cómo impacta el aumento del salario mínimo en el mercado inmobiliario.

Cristian Avendaño, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, se prounció sobre la realización de una corrida de toros autorizada por el alcalde de Barbosa, Santander.

Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360, comentó sobre lo que viene para Latinoamérica y Estados Unidos en 2026.

Natalia Galvis, coach nutricional y de bienestar integral, detalló cómo empezar a generar hábitos saludables después de las fiestas decembrinas.

Escuche el programa completo aquí: