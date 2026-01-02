Alzas al transporte por aumento del salario mínimo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 2 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 2 de enero de 2026:
- Camilo García, vicepresidente de ADITT (Asociación para el Desarrollo del Transporte Intermunicipal de pasajeros), habló de la subida de pasajes de transporte intermunicipal.
- Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), dio detalles de cómo impacta el aumento del salario mínimo en el mercado inmobiliario.
- Cristian Avendaño, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, se prounció sobre la realización de una corrida de toros autorizada por el alcalde de Barbosa, Santander.
- Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360, comentó sobre lo que viene para Latinoamérica y Estados Unidos en 2026.
- Natalia Galvis, coach nutricional y de bienestar integral, detalló cómo empezar a generar hábitos saludables después de las fiestas decembrinas.
Escuche el programa completo aquí: