Beneficios del 5G en Colombia: Mañanas Blu 10:30, programa 20 de diciembre

El miércoles, 20 de diciembre, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien habló sobre la subasta en la que participaron cinco empresas por la tecnología 5G que se comenzará a implementar en el país.

"Esperamos que el despliegue de la tecnología 5G, fruto de la subasta del miércoles, genere cerca de tres billones de pesos en inversión para el país", manifestó el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Mauricio Lizcano.

Por otro lado, se conectó César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador, para hablar sobre la crisis migratoria que se está viviendo en Colombia por cuenta del paso de las personas que buscan llegar a Estados Unidos.

“Es una medida administrativa que pierde la razón de ser cuando se trata de dolor humano y El Salvador, que ha sido víctima de este tipo de atropellos en toda la ruta migratoria, El Salvador ahora impone mil dólares que no los paga al entrar en El Salvador. Las líneas aéreas ya tienen conocimiento de estas nacionalidades que superan las 50 nacionalidades, mayor parte africana, que cuando le venden el boleto, ya en el boleto y ya les cargan ahí los mil dólares que está exigiendo las autoridades”, dijo.

Publicidad

También estuvo Mónica Tamayo, docente de Enfermería de la universidad CES, quien mencionó los cuidados que se deben tener con los adultos mayores durante estas festividades para evitar que se sientan abandonados y desarrollen depresión.

“La recomendación es planear con tiempo todas las responsabilidades y las actividades que vamos a tener con nuestros adultos mayores. Primero, vamos a conversar en familia y a reflexionar si podemos relevar ese cargo de cuidador, ese rol que tiene esta persona de la familia como para aliviar las cargas”, indicó,

Para hablar sobre la reglamentación que hay para la producción y venta de vapeadores en el país, se conectó Marla Gutierrez, presidente ejecutiva de la Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión.

Publicidad

“Lo que queremos es una reglamentación clara para saber si se está haciendo o no bien, pero pues si nos multan primero y después dicen no, así no es y es de otra forma. Nunca había una norma que dijera que tenía que ser de esa forma. Es muy complejo poder avanzar”, recalcó.

Por último estuvo Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la ACEMI, para hablar sobre la crisis financiera de las EPS.

“Venimos advirtiendo desde mediados de este año acerca de la insuficiencia presupuestal del sistema, que se expresa principalmente en que la UPC, que es el recurso que entrega el Estado a las EPS para asegurar el plan de beneficios, no está alcanzando. Nosotros lo expresamos durante el año en algo que llamamos la siniestralidad de cada 100 pesos nos estamos gastando 104, 105 en salud y adicionalmente tenemos un problema con el pago de los presupuestos máximos que cubren todo lo que no está incluido en el plan de beneficios: tecnologías de alto costo, pañales, cuidadores y otros gastos socio sanitarios”, señaló.

Escuche el programa completo: