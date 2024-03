COC habla sobre Panamericanos y Petro: Mañanas Blu 10:30, programa 6 de marzo 2024

Este miércoles, 6 de marzo, habló en Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, Gustavo Gómez Aranguren, quien aclaró que su nombramiento como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado fue una “sorpresa total" para él, ya que nunca había trabajado en la administración pública.

“Absolutamente por fuera de mi radar cualquier posibilidad. Nunca he trabajado en la administración pública y todo aconteció la semana pasada; no tengo conocimiento personal con el presidente Petro y, por supuesto, mucho menos e militado en partido alguno. Entonces entiendo que es una oportunidad para servirle al país, lo que está de por medio es el país. En cuanto uno pueda prestar un modesto concurso para este efecto, pues esa es la devoción que desde el punto de vista ético, jurídico y moral me acompaña”, comentó.

Además, Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, compartió su opinión sobre la ley de punto final y aclaró que el proyecto de ley no busca una amnistía o indulto generalizado, sino que propone un modelo de justicia transicional.

Yo creo que es fundamental para que las víctimas se sientan reconocidas, que estos diseños institucionales, estas leyes tengan mecanismos de participación para que las víctimas se sientan claramente reconocidas y puedan participar y exigir aseguró Escobar.

Entretanto, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Nacional, se refirió sobre la crisis que enfrenta el deporte en el país y entregó su opinión sobre lo que pasó con Panam Sports, cuando le quitaron la sede a Barranquilla de los Juegos Panamericanos.

Publicidad

"El presidente está equivocado, los contratos se hacen para cumplirse", expresó frente al fracaso con Panam Sports.

Escuche el programa completo en el audio adjunto: